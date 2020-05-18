2020-05-18T14:12:23+03:00
Общество

Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу

Погода изменится в середине недели
Елена АКИМОВА
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Москвичей предупредили о дожде со снегомМосквичей предупредили о дожде со снегомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды. К середине недели столбики термометров опустятся почти до ноля, пойдет снег и будет дуть сильный ветер.

Все дело в циклоне, который будет приносить северо-западные и северные воздушные потоки в европейскую часть страны. В итоге температура воздуха опустится до двух-трех градусов выше нуля. Не исключено, что пойдет снег, сообщаются в центре погоды «Фобос».

Если в понедельник будет до +15 градусов тепла, то в ночь прогнозируется похолодание. Вторая волна изменения температуры придет в ночь со среды на четверг. А к выходным пойдут дожди со снегом, сообщает Пятый канал.

Только в последний день недели погода нормализуется. За счет повышения атмосферного давления ветер стихнет и воздух прогреется до 14-16 градусов. Ночью будет до +5…+6 градусов.

Ранее Минспорта предложил разрешить людям тренироваться на свежем воздухе, но в масках. Эксперты полагают, что первыми после снятия ограничений откроют фитнес-клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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