2020-05-18T14:32:58+03:00
Общество

За время карантина Госавтоинспекция задержала более 35 тысяч нетрезвых водителей, еще 20 тысяч отказались от медосвидетельствования

Пьянство за рулем сохраняет лидерство по тяжести последствий ДТП среди всех категорий автомобильных аварий
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Накануне майских праздников и во время карантина Госавтоинспекция неоднократно предупреждала водителей о том, что контроль за пьяными водителями усилят. Однако некоторые все же сели за руль, будучи в нетрезвом состоянии.

По оперативным данным, с 1 апреля по 11 мая сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 35,5 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. Еще около 20 тысяч фактов связаны с отказом от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Это меньше, чем за тот же период прошлого года на 3,4% и 3,1% соответственно, но по-прежнему остается опасным явлением, способным причинить значительный вред здоровью и имуществу участников дорожного движения, отмечают эксперты.

Так, с января по апрель зарегистрировано свыше 4 тысяч ДТП с участием водителей в состоянии опьянения либо отказавшихся от медосвидетельствования. В таких ДТП погибли более 700 человек, около 5,7 тысяч ранены.

Тяжесть последствий таких ДТП составила 11,2 погибших на 100 пострадавших, и это один из самых высоких показателей среди всех видов ДТП. Средний уровень тяжести последствий от ДТП в целом по стране за первые 4 месяца этого года составил 7,6.

«Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафован на 30 тысяч рублей, - отмечается в официальном сообщении ГИБДД РФ. - Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание. В 2019 году по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») было зарегистрировано более 68 тыс. преступлений».

Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных участников дорожного движения своевременно информировать полицию о водителях, севших либо намеревающихся сесть за руль в нетрезвом состоянии.

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За время карантина Госавтоинспекция задержала более 35 тысяч нетрезвых водителей, еще 20 тысяч отказались от медосвидетельствования
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