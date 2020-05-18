2020-05-18T14:48:51+03:00
Экономика

Минсельхоз просит отменить запрет на ввоз сои с ГМО

Против отмены выступает Масложировой союз
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМОМинсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство сельского хозяйства России выступило против постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.

Ранее министерство получило подобное обращение от глав нескольких регионов. До этого с такой же идеей выступил один из крупнейших переработчиков сои в России корпорация "Содружество", обратившись к губернатору Калиниградской области.

Против упрощённого ввоза на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО выступил Масложировой союз. Его представители считают, что разрешение на ввоз ГМО-сои и шрота резко снизит цены внутри России и сделает переработку сои убыточным бизнесом.

- Приостановление или отмена действия акта создаст предпосылки для дефицита кормовой базы и поставит под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий. Кроме того, наличие на отечественном рынке де-факто монополии в поставках соевых бобов, содержащих ГМО, является прямым риском повышения сложившихся цен на продукцию животноводства, - передаёт Российская газета слова представителя Минсельхоза.

В 2019 году в России произвели 4,36 миллиона тонн сои. В 2020 году планируется увеличить производство до 4,7 миллиона тонн, в 2021 году - 5,1 миллиона тонн, 2022 году - 5,6 миллиона тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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