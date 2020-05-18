Российские ученые объяснили неэффективность западного подхода в борьбе с COVID-19

18 Май 2020 2020-05-18T14:51:46+03:00

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В адрес России периодически звучат обвинения в занижении статистики по коронавирусу. Высокая смертность от заболевания в странах запада объясняется тем, что их подход к здравоохранению в условиях пандемии неэффективен.

В США и ряде других европейских государств в самом начале эпидемии пренебрегли элементарными мерами предосторожности: врачи не были обеспечены средствами защиты, больницы не справлялись с наплывом пациентов.

- В США эпидемия ударила по возрастному населению и этническим меньшинствам. Думаю, что к нормальной жизни смогут вернуться только состоятельные слои населения. Только они имеют возможность пользоваться медицинскими услугами и работать дистанционно, - комментирует RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Ученый убежден, что федеральные и региональные власти США поддерживают преимущественно те категории граждан, у которых больше шансов пережить пандемию коронавируса: «выживет, то хорошо, не выживет — нация будет только здоровее».

- Такая же циничная модель принята в Швеции, где отказались от ограничительных мер, в итоге высокая смертность. Аналогичную политику пытались вести в Великобритании, пока болезнь не подхватил Борис Джонсон, - заключил Васильев.

Решительные меры начали принимать, только когда показатели смертности превысили все допустимые пределы. До этого момента правительства просто «пожертвовали» пожилыми гражданами, а также работниками домов престарелых, большинство которых составляют мигранты.

- В больницах не оказалось достаточного количества коек. В итоге спасали только более перспективных пациентов. Пожилые оказались в самом плачевном положении, - заключила эксперт РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская.

ИСТОЧНИК KP.RU