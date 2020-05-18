Эксперты предрекают волну банкротств в России

18 Май 2020 2020-05-18T15:39:18+03:00

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Эксперты прогнозируют, что россияне станут активнее получать статус банкрота. Этому поспособствует законопроект о внесудебном банкротстве физлиц. Если документ будет утвержден, то процедура станет бесплатной, а заниматься ею будут судебные приставы и сотрудники МФЦ.

Для удобства всех сторон необходимо утвердить процедуру подачи заявления через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), с автоматическим уведомлением всех кредиторов.

- До «коронакризиса» число потенциальных банкротов составляло примерно 750-900 тысяч человек, скорее всего, их количество увеличится, - считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Тем не менее, за все годы существования процедуры банкротства ее прошли 170 тысяч человек. Причина – траты на арбитражного управляющего. Теперь эта статья расходов будет исключена, но не исключено, что появятся разного рода консультанты, за вознаграждение сопровождающие процедуру банкротства.

- Инициатива хороша тем, что она разгрузит суды от малозначимых дел. Но многие россияне до последнего не станут признавать себя банкротом, чтобы иметь возможность кредитоваться в банках, - комментирует сайту mk.ru старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

Ранее известный писатель-прогностик Сергей Переслегин в интервью «Комсомольской правде» рассказал о последствиях пандемии. Он спрогнозировал, каким будет мир после коронавируса, предрек банкротство целых стран, изменение границ и падение зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU