Фьючерсы на американские акции подскочили после заявления о возможной готовности вакцины Moderna к осени

18 Май 2020 2020-05-18T16:27:18+03:00

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Новость о том, что вакцина от коронавируса первой появится в США, заставила подорожать американские акции.

За несколько месяцев пандемии ситуация на рынке ценных бумаг США менялась постоянно, причем, не в лучшую сторону. В апреле частный сектор потерял рекордные 20 миллионов рабочих мест, это привело к падению стоимости акций компаний.

Но на этой неделе ученые из Кембриджа заявили об успешном этапе тестирования вакцины от коронавируса на людях. Исследование было пробным, в нем принимали участие всего восемь человек, но этого оказалось достаточно, чтобы группа изобретателей получила добро на последующие этапы от властей. Третий этап - массовое исследование, в котором примут участие около 20 тысяч человек, запланировано на июль. Это значит, к осени вакцина может быть готова.

- В 8:04 утра по восточному времени Dow e-minis повысился на 629 пунктов, или на 2,67%, S & P 500 e-minis вырос на 71,5 пункта, или на 2,51%, а Nasdaq 100 e-minis поднялся на 181,5 пункта, или на 2,0%,- сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU