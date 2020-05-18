В России семи судьям грозит уголовное преследование

18 Май 2020 2020-05-18T16:36:06+03:00

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В конце этого месяца Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление председателя СК России о возбуждении уголовных дел в отношении семи судей. Некоторые из них уже находятся в отставке, однако по закону они остаются спецсубъектами, и на привлечение их в качестве обвиняемых необходимо разрешение квалификационного органа, сообщается на официальном сайте коллегии.

Так, 27 мая будут рассмотрены представления в отношении уголовного преследования судьи Новосибирского областного суда, которого следователи уличил в превышении должностных полномочий.

В этот же день коллегия рассмотрит дел оренбургского судьи в отставке Геннадия Петрухова по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении мирового судьи в отставке Нагатинского судебного района российской столицы Светланы Самгиной, которую обвиняют в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве и в отношении судьи суда Смоленской области в отставке Александра Сычева по статье о нарушении правил дорожного движения.

Кроме того, коллегия рассмотрит возможность возбуждения уголовных дел против мирового судьи Жуковского судебного района Станислава Крупина по статье о разбое, бывшего судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой по статье о мошенничестве, а также судьи Лискинского районного суда Воронежской области в отставке Евгения Капустина по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

ИСТОЧНИК KP.RU