Испания может открыть границы для туристов в конце июня
Испания может начать принимать туристов уже в конце июня. Тогда же и сами испанцы смогут свободно перемещаться по стране. Сейчас это невозможно.
На данный момент в Испании действует запрет на въезд иностранцев в страну. Приехать могут только те, у кого есть какие-либо форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом по приезде их ждет 14-дневный карантин.
Накануне глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила о том, что туризм имеет огромное значение для экономики страны. Поэтому Испания стремится, как можно скорее, восстановить отрасль.
- Мы не можем допустить, чтобы приезжали иностранцы, пока испанцы находятся на карантине. Надеюсь, что если снятие карантинных мер будет развиваться хорошо, мы можем сделать Испанию привлекательной с санитарной точки зрения, - добавил глава Минтранса.
Ранее стало известно о том. что Турция начнет принимать туристов с 20 мая. При прохождении границы иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии у них коронавируса или пройти тестирование уже по прибытии.
ИСТОЧНИК KP.RU