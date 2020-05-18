Испания может открыть границы для туристов в конце июня

18 Май 2020 2020-05-18T16:45:26+03:00

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Испания может начать принимать туристов уже в конце июня. Тогда же и сами испанцы смогут свободно перемещаться по стране. Сейчас это невозможно.

На данный момент в Испании действует запрет на въезд иностранцев в страну. Приехать могут только те, у кого есть какие-либо форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом по приезде их ждет 14-дневный карантин.

Накануне глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя заявила о том, что туризм имеет огромное значение для экономики страны. Поэтому Испания стремится, как можно скорее, восстановить отрасль.

- Мы не можем допустить, чтобы приезжали иностранцы, пока испанцы находятся на карантине. Надеюсь, что если снятие карантинных мер будет развиваться хорошо, мы можем сделать Испанию привлекательной с санитарной точки зрения, - добавил глава Минтранса.

Ранее стало известно о том. что Турция начнет принимать туристов с 20 мая. При прохождении границы иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии у них коронавируса или пройти тестирование уже по прибытии.

ИСТОЧНИК KP.RU