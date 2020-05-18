2020-05-18T16:59:56+03:00
Общество

Медикам Чувашии доначислили стимулирующие выплаты за апрель

Врио главы республики Олег Николаев поручил обеспечить информирование работников о выплатах
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Олег Николаев призвал обеспечить должное информирование работников о выплатах. Фото: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиОлег Николаев призвал обеспечить должное информирование работников о выплатах. Фото: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
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Стимулирующие выплаты за апрель за допнагрузку и особые условия труда в период работы с коронавирусными больными доначислены медработникам Чувашии. На эти цели из федерального бюджета уже получено 333,5 млн. рублей. На финансовую дотацию могут рассчитывать 4 тысячи 136 медработников из 13 больниц.

«Вчера завершились основные платежи. Сегодня уточняется факт поступления средств на банковские карточки, чтобы удостовериться, до всех ли они дошли», – сообщил и.о. министра финансов Михаил Ноздряков на еженедельном совещании у врио Главы республики Олега Николаева. Также Ноздряков уточнил, что выплаты доначислены за апрель и частично перечислены за май.

Не прекращается и работа по организации аналогичных выплат работникам социальных учреждений, чтобы при поступлении средств из федеральной казны их можно было сразу довести до получателей. Как пояснила министр труда и социальной защиты республики Алена Елизарова, готовы все необходимые расчеты для предоставления стимулирующих выплат за особый режим работы социальным работникам, которые трудятся в режиме изоляции в 14-дневной смене.

Олег Николаев поручил информировать работников об алгоритмах получения выплат. «Люди должны знать, чего ожидать, когда ожидать, и как все будет организовано», - подытожил врио главы Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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