2020-05-18T17:03:44+03:00
Экономика

Названы профессии, у которых во время пандемии выросли зарплаты

В режиме самоизоляции значительно увеличился спрос на многих специалистов
Ксения АНУФРИЕВА
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Названы профессии, у которых во время пандемии выросли зарплатыНазваны профессии, у которых во время пандемии выросли зарплатыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Зарплаты представителей некоторых профессий во время действия режима самоизоляции из-за пандемии значительно выросли. Об этом свидетельствуют данные портала Headhunter.

Так, по сравнению с начала текущего года намного больше денег стали предлагать упаковщикам — 62 тысячи рублей, на 90 процентов выросли заработки поваров, которым в настоящее время работодатели готовы платить в среднем 68,4 тысячи рубле. На третьем месте по приросты заработной платы оказались разнорабочие – теперь им предлагают по 51,7 тысячи рублей, что на 60 процентов больше, чем до пандемии коронавируса.

- Больше на 56 процентов стали получить слесари-ремонтники , зарплата комплектовщиков выросла на 44 процента, а грузчиков – на 35%, - сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные аналитиков портала.

Отмечается, что специалисты наблюдают увеличение числа вакансий по перечисленным специальностям. Предложений от работодателей по открытым вакансиям упаковщиков стало больше в 17 раз, разнорабочим – в четыре раза, количество вакансий поваров – в 2,5 раза.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации и недостатка кадров в медицинской сфере увеличилось количество вакансий врачей. А вот платить больше медикам не готовы. Хирургам стали предлагать в среднем 37 тысяч рублей, что на 26% меньше, чем в феврале этого года. Также упали заработный платы медсестер – до 26,4 тысячи, фельдшерам работодатели предлагают на 38 процентов зарплаты ниже, чем до пандемии – 21,9 тысячи рублей.

Увеличились из медиков только зарплаты врачей функциональной диагностики (на 19%), офтальмологов (на 17%) и анестезиологов-реаниматологов (на 3%).

Как ранее писал сайт kp.ru, большинство представителей малого и среднего бизнеса считают, что экономическая ситуация в дальнейшем только ухудшится. Специалисты назвали самые пострадавшие из-за пандемии и ограничений области предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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