2020-05-18T17:19:07+03:00
Общество

Власти рассказали, как данные оштрафованных за нарушение карантина москвичей попали в Сеть

Паспортные данные нарушителей можно найти в открытом доступе
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти рассказали, как данные оштрафованных за нарушение карантина москвичей попали в СетьВласти рассказали, как данные оштрафованных за нарушение карантина москвичей попали в СетьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Паспортные данные нарушителей карантина по коронавирусу в российской столице могли попасть в открытый доступ в Интернете только после публикации скриншотов со штрафом самими оштрафованными. Об этом в понедельник заявил руководитель главного московского контрольного управления Евгений Данчиков.

Недавно появилась информация о том, что данные нарушителей режиме изоляции в городе оказались в сети. Найти их мог любой желающий на сайтах оплаты штрафов по уникальному идентификатору начислений.

- Ответственные органы должны отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа, это их обязанность. Порядок направления и объем информации регламентирован нормами действующего законодательства. Уникальные номер указал в постановлении о начислении штрафа, которое направляется заказным письмом через "Почту России" и адресовано конкретному лицу, - объяснил Данчиков РИА Новости.

По его словам, утечка этих данных могла произойти после публикации в сети скриншотов данных постановлений, на которых и был указан уникальный номер, самими оштрафованными. Подобрать номер вручную или угадать его, по мнению Данчикова, практически невозможно. При этом выкладывание в Интернет скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа – это личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом закона о защите персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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