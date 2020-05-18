2020-05-18T17:32:11+03:00
В мире

Оскароносный актер Хоакин Фениск и Руни Мара впервые станут родителями

Их пара образовалась в 2018 году после совместной работы над фильмом "Мария Магдалина"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер в этом году получил ОскарАктер в этом году получил ОскарФото: REUTERS
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Голливудская пара, Хоакин Феникс и актриса Руни Мара, ждут первого ребенка. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Page Six. Первенец у пары родится уже летом - актриса на шестом месяце беременности, сообщает со ссылкой на свои источники издание.

Это не первые отношения для обоих, но ни у 45-летнего Фениса, ни у 35-летней Мара не было детей.

Они познакомились на съемочной площадке фильма "Ее", но так и не стали встречаться, пока совместная работа не свела их вновь. Это было в 2018 году на съемках "Марии Магдалины", где обоим достались главные роли, Хоакин Фениск сыграл Иисуса, Руни Мара - Магдалину.

- Она единственная девушка, о которой я когда-либо искал информацию в Интернете,- признался Феникс.

2020-й год стал для актера особенным еще и потому, что он получил свой первый "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Джокер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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