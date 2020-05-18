2020-05-18T18:02:34+03:00
Общество

Мясников назвал лекарства, которыми опасно снимать боль

В качестве оптимального средства врач порекомендовал парацетамол
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать больМясников назвал препараты, которыми опасно снимать больФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Известный врач Александр Мясников рассказал о препаратах, которыми опасно снимать боль. По его словам, в условиях пандемии люди стали намного реже обращаться к врачам, так как в поликлиниках и больницах есть высокий риск заразиться коронавирусом.

В связи с этим, люди начали заниматься самолечением, однако далеко не все препараты, которые они принимают безопасны, а некоторые из них даже вредны.

- Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки, и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие, - сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, такие препараты повышают давление, вызывают раздражение желудка и негативно влияют на сердце. Они особенно опасны для людей старше 65 лет.

В качестве лучшего средства для снятия боли Мясников порекомендовал парацетамол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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