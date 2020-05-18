Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

18 Май 2020 2020-05-18T20:06:45+03:00

В США считают, что в компании не предоставили достаточно данных для расследования дела о стрельбе в военной части Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США вновь заговорили об "угрозе" со стороны России и Китая. Но теперь в обвинениях в шпионаже или слежке за американцами появился новый поворот. Генпрокурор США Уильям Барр считает, что "шпионить" иностранцам помогают в компании Apple.

Он назвал политику конфиденциальности компании неприемлемой, поэтому деятельность Apple мржет угрожать безопасности США. Такое заявление генпрокурор сделал после того, как в компании отказались от сотрудничества в расследовании дела об стрельбе на военной базе США в декабре 2019 года. Спецслужбы подозревают, что террорист сотрудничал с Аль-Каидой. Тогда погибли трое военных, восемь получили ранения. Стрелок убит ответным огнем.

- Было много сообщений, что Apple сотрудничает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы эти правительства могли организовать масштабное наблюдение,- сообщил Барр.

Представители американской компании в ответ на обвинения заявили, предоставили властям "широкий спектр информации, связанной с расследованием», это «гигабайты информации», приводит заявление издание CNBC.

ИСТОЧНИК KP.RU