Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
В США вновь заговорили об "угрозе" со стороны России и Китая. Но теперь в обвинениях в шпионаже или слежке за американцами появился новый поворот. Генпрокурор США Уильям Барр считает, что "шпионить" иностранцам помогают в компании Apple.
Он назвал политику конфиденциальности компании неприемлемой, поэтому деятельность Apple мржет угрожать безопасности США. Такое заявление генпрокурор сделал после того, как в компании отказались от сотрудничества в расследовании дела об стрельбе на военной базе США в декабре 2019 года. Спецслужбы подозревают, что террорист сотрудничал с Аль-Каидой. Тогда погибли трое военных, восемь получили ранения. Стрелок убит ответным огнем.
- Было много сообщений, что Apple сотрудничает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы эти правительства могли организовать масштабное наблюдение,- сообщил Барр.
Представители американской компании в ответ на обвинения заявили, предоставили властям "широкий спектр информации, связанной с расследованием», это «гигабайты информации», приводит заявление издание CNBC.
ИСТОЧНИК KP.RU