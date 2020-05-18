Появилось первое видео с места стрельбы из автомата на юго-востоке Москвы
Спустя несколько минут после первого сообщение о стрельбе на улице Малышева, что на юго-востоке столицы на место происшествия прибыл отряд специального назначения ОМОН. «Комсомольская правда» публикует видео с места событий.
На кадрах хорошо видно, как группа захвата готовится к задержанию стрелка.
Напомним, вечером в понедельник, 18 мая несколько очевидцев позвонили по телефону 102 и сообщили о стрельбе из автомата. По словам очевидцев неизвестный мужчина несколько раз пальнул из открытого окна на втором этаже многоэтажки в стальном квартале. Пока его личность не установлена.
- По факту стрельбы ведется проверка, - официально подтвердили происшествие в пресс-службе УМВД РФ по Москве.
По предварительным данным, пострадавших нет. «Комсомольская правда» следит за развитием событий. Информация обновляется.
Видео с места стрельбы в Москве на ул. Малышева.
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Вечером в понедельник, 18 мая несколько очевидцев позвонили по телефону 102 и сообщили о стрельбе на улице Малышева, что на юго-востоке столицы. По их словам, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из окна квартиры на втором этаже обычного жилого дома (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU