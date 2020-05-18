У восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта родилась дочь
Легендарный спортсмен Усэйн Болт впервые стал отцом. Его подруга Каси Беннетт родила девочку. Об этом в твиттер написал премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс:
- Поздравляю легенду нашего спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с появлением на свет вашей девочки.
Ямайский легкоатлет к своим 34 годам успел не только стать Олимпийским чемпионом, он становился победителем восемь раз во время этих престижными мировых соревнований. Он единственный в мире, кто выиграл спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд.
На его счету мировые рекорды скорости, например, во время Пекинской Олимпиады он преодолел дистанцию 100 метров — 9,58 секунд.
Он завершил спортивную карьеру в 2017 году, но продолжает оставаться одним из самых богатых спортсменов, зарабатывая большие деньги уже на рекламных контрактах.
ИСТОЧНИК KP.RU