ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,6 миллиона человек

18 Май 2020 2020-05-18T23:25:39+03:00

За сутки в разных странах мира медики выявили более 93 тысяч новых случаев заражения

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 93 тысячи и превысило 4,6 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер понедельника, 18 мая, в общей сложности в разных странах с начала вспышки заболевания медики зафиксировали 4618821 случай заражения, 311847 человек скончались от пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19. За прошедший день выявлено 93324 новых инфицированных, умерли 4452 больных.

Причем большинство случаев заражения (2017811 человек) зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 121609 человек. За сутки выявлено 50879 заразившихся, умерли 2810 больных. На втором месте Европа: 1890467 заразившихся с начала пандемии (19922 новых случая) и 167173 умерших (1222 летальных исхода за сутки).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что пандемия закончится еще нескоро.

ИСТОЧНИК KP.RU