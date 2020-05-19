В Египте 18 отелей получили разрешение возобновить работу

19 Май 2020 2020-05-19T00:29:23+03:00

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Министерство туризма Египта сообщило, что уже 18 гостиниц на морских курортах Египта получили необходимый для возобновления работы сертификат о соответствии всем нормам здравоохранения.

Власти Египта 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня. Работа отелей, в том числе на курортах, будет разрешена для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

ИСТОЧНИК KP.RU