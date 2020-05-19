2020-05-19T00:29:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Египте 18 отелей получили разрешение возобновить работу

Власти страны выдали гостиницам сертификаты безопасности, позволяющие вновь принимать отдыхающих
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство туризма Египта сообщило, что уже 18 гостиниц на морских курортах Египта получили необходимый для возобновления работы сертификат о соответствии всем нормам здравоохранения.

Власти Египта 15 мая разрешили возобновить работу гостиниц с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня. Работа отелей, в том числе на курортах, будет разрешена для внутреннего туризма при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Запрещены массовые мероприятия внутри гостиниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин объяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
В Египте 18 отелей получили разрешение возобновить работу
Трамп рассказал, какие таблетки принимает для профилактики коронавируса
«Будут большие объявления»: Трамп пообещал сделать важное заявление о вакцине от коронавируса
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,6 миллиона человек
В Турции вновь ввели комендантский час, несмотря на открытие границ
В США требуют от Китая заплатить пострадавшим от пандемиям странам больше 2 миллиардов долларов
У восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта родилась дочь
Второго президента Украины Леонида Кучму подозревают в госизмене
В Россию из США поставят 200 аппаратов ИВЛ
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду за нарушение самоизоляции
В США подтвердили связь коронавируса с синдромом Кавасаки у детей
В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции
Ради утиной семьи росгвардейцы перекрыли движение на Ленинском проспекте