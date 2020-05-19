Трамп заявил, что собирался сократить объем финансирования ВОЗ до $40 млн
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что собирался сократить объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 40 миллионов долларов, и в очередной раз пообещал вскоре выступить с заявлением по этому вопросу, передает агентство Reuters.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп обвинил ВОЗ в якобы допущенных ею многочисленных ошибках и просчетах – в частности, в борьбе с коронавирусом COVID-19, от которого в Штатах умерли уже 91,6 тысячи человек.
Позже он заявил, что его администрация найдет, куда потратить 500 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты каждый год направляют в бюджет организации в качестве взносов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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