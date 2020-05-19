2020-05-19T01:44:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп заявил, что собирался сократить объем финансирования ВОЗ до $40 млн

Президент США пообещал сделать заявление по этому вопросу позже
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что собирался сократить объем финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 40 миллионов долларов, и в очередной раз пообещал вскоре выступить с заявлением по этому вопросу, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп обвинил ВОЗ в якобы допущенных ею многочисленных ошибках и просчетах – в частности, в борьбе с коронавирусом COVID-19, от которого в Штатах умерли уже 91,6 тысячи человек.

Позже он заявил, что его администрация найдет, куда потратить 500 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты каждый год направляют в бюджет организации в качестве взносов.

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Демарш президента США не стал неожиданностью. Ранее в апреле он уже заявлял, что ВОЗ «облажалась» с коронавирусом, грозился реформировать ее, либо создать альтернативную международную организацию по здоровью. Теперь от угроз перешел к действиям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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