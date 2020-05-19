В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей с детьми

19 Май 2020 2020-05-19T02:19:02+03:00

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Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал о предпринимаемых правительством мерах поддержки семей с детьми, в частности, на случай, если кто-то из родителей потеряет работу.

Министр отметил, что в ведомстве понимают, что у семей со средним достатком нет сбережений, которых хватило бы надолго, в лучшем случае – месяца на четыре, и специалисты Минтруда просчитали четыре возможных варианта безработицы. Причем, по его словам, отдельно обсуждаются варианты, связанные с вероятным усугублением ситуации с коронавирусом.

«Это предсказуемая ситуация. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений», - сказал Антон Котяков в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

Он отметил, что именно поэтому большинство принимаемых мер в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми, ведь когда один из родителей теряет работу, то больше всего страдают именно они. По его оценкам в случае потери работы отцом семья с двумя детьми в среднем может на протяжении трех месяцев получать государственную поддержку больше 100 тысяч рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, однако в отдельных регионах режим самоизоляции по решению местных властей может быть продлен. Кроме того, глава государства рассказал, что ко всем уже установленным выплатам семьям с детьми прибавятся новые, в частности – по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778490" frameborder="0"></iframe> Путин о мерах поддержки семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU