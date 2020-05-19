2020-05-19T02:19:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Глава министерства сообщил, что в ведомстве просчитали четыре возможных варианта безработицы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМинистр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал о предпринимаемых правительством мерах поддержки семей с детьми, в частности, на случай, если кто-то из родителей потеряет работу.

Министр отметил, что в ведомстве понимают, что у семей со средним достатком нет сбережений, которых хватило бы надолго, в лучшем случае – месяца на четыре, и специалисты Минтруда просчитали четыре возможных варианта безработицы. Причем, по его словам, отдельно обсуждаются варианты, связанные с вероятным усугублением ситуации с коронавирусом.

«Это предсказуемая ситуация. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений», - сказал Антон Котяков в эфире программы «Познер» на «Первом канале».

Он отметил, что именно поэтому большинство принимаемых мер в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми, ведь когда один из родителей теряет работу, то больше всего страдают именно они. По его оценкам в случае потери работы отцом семья с двумя детьми в среднем может на протяжении трех месяцев получать государственную поддержку больше 100 тысяч рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, однако в отдельных регионах режим самоизоляции по решению местных властей может быть продлен. Кроме того, глава государства рассказал, что ко всем уже установленным выплатам семьям с детьми прибавятся новые, в частности – по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Путин о мерах поддержки семей с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены; пособия на детей – 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей

Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт объяснил низкую смертность из-за коронавируса в России
В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей с детьми
Трамп заявил, что собирался сократить объем финансирования ВОЗ до $40 млн
Путин объяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
В Египте 18 отелей получили разрешение возобновить работу
Трамп рассказал, какие таблетки принимает для профилактики коронавируса
«Будут большие объявления»: Трамп пообещал сделать важное заявление о вакцине от коронавируса
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,6 миллиона человек
В Турции вновь ввели комендантский час, несмотря на открытие границ
В США требуют от Китая заплатить пострадавшим от пандемиям странам больше 2 миллиардов долларов
У восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта родилась дочь
Второго президента Украины Леонида Кучму подозревают в госизмене
В Россию из США поставят 200 аппаратов ИВЛ
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду за нарушение самоизоляции
В США подтвердили связь коронавируса с синдромом Кавасаки у детей
В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции
Ради утиной семьи росгвардейцы перекрыли движение на Ленинском проспекте