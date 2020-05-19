Мишустин: Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить

19 Май 2020 2020-05-19T02:43:52+03:00

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К сегодняшнему дню в нашей стране удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, и, «по самым осторожным оценкам», ситуация с новой инфекцией в целом по России выглядит позитивной.

Об этом в понедельник, 18 мая, заявил на дистанционном заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что российских 27 регионов готовы к постепенному смягчению жестких карантинных мер, однако при этом люди обязательно должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Михаил Мишустин пояснил, что в этих регионах за последние несколько дней показатели распространения коронавируса не превышают единицу, а в специализированных больницах для пациентов с COVID-19 остаются свободными более половины коек. Кроме того, в этих регионах высокий уровень тестирования на коронавирус, что позволяет вовремя выявлять заразившихся, в том числе и тех, кто переносит болезнь без каких-либо симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU