В Минздраве назвали срок окончания вспышки коронавируса
По мнению инфекциониста, россияне смогут забыть о карапнттине к июлю
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Вспышка коронавируса в России может закончиться уже к июлю. Об этом в эфире Первого канала заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
«Зная законы эпидпроцесса, я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, надо освобождаться от такого понятия, как карантин, к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - сказала специалист.
ИСТОЧНИК KP.RU