В Минздраве назвали срок окончания вспышки коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T03:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Вспышка коронавируса в России может закончиться уже к июлю. Об этом в эфире Первого канала заявила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

«Зная законы эпидпроцесса, я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, надо освобождаться от такого понятия, как карантин, к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - сказала специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU