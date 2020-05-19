Помпео поблагодарил Турцию за помощь США в борьбе с пандемией

19 Май 2020 2020-05-19T06:00:07+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонной беседе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поблагодарил Турцию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса: Анкара передала Вашингтону партию средств индивидуальной защиты.

Об этом в ночь на вторник, 19 мая, сообщила пресс-служба американского госдепартамента. В сообщении отмечается, что «госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, в том числе возвращение турецких и американских граждан в родные страны, взаимодействие в обеспечении цепей поставок, а также усилия НАТО в борьбе с пандемией».

«Помпео поблагодарил Турцию за щедрую передачу средств индивидуальной защиты», - говорится в пресс-релизе госдепартамента.

Собеседники также обсудили отношения двух стран, в частности – вопросы экономики и безопасности, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Турции ситуация с коронавирусом, и при благоприятной эпидемиологической обстановке там планируют уже с 28 мая открыть туристический сезон, но пока – только для граждан страны. Предполагается, что иностранцы, в том числе россияне, смогут начать отдыхать на турецких курортах с 1 августа.

В США же пока все сложно. На сегодняшний день в стране зарегистрированы свыше 1,5 миллиона случая заражения, умерли 91,6 тысячи человек. Выздоровели 351,7 тысячи больных.

ИСТОЧНИК KP.RU