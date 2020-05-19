Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая

19 Май 2020 2020-05-19T06:55:09+03:00

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Работающим пенсионерам старше 65 лет, которым из-за вспышки коронавируса в России необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, продлят их больничные листы с 12 до 29 мая. Нуждающимся в бюллетенях пожилым россиянам при этом не нужно будет предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы: электронные больничные будут оформляться на основе данных, направленных их работодателями в Фонд социального страхования. На улицу для этого выходить тоже не придется.

Кабинет министров уже внес соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним, сообщает пресс-служба правительства России.

«Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», - говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.

Отмечается, что расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам: если стаж работника превышает восемь лет, проведенное на больничном время оплачивается в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за последние два года, однако при этом сумма выплат ограничивается средним максимальным заработком – 69 961,65 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU