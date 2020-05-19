Последние новости на утро 19 мая 2020: Работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая

19 Май 2020 2020-05-19T07:02:40+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 19 мая 2020 года

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Работающим пенсионерам старше 65 лет, которым из-за вспышки коронавируса в России необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, продлят их больничные листы до 29 мая. Нуждающимся в бюллетенях пожилым россиянам при этом не нужно будет предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы: электронные больничные будут оформляться на основе данных, направленных их работодателями в Фонд социального страхования. На улицу для этого выходить тоже не придется.

К сегодняшнему дню в нашей стране удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, и, «по самым осторожным оценкам», ситуация с новой инфекцией в целом по России выглядит позитивной. Об этом накануне заявил на дистанционном заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил, что российских 27 регионов готовы к постепенному смягчению жестких карантинных мер, однако при этом люди обязательно должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Власти Китая опасаются, что в провинции Цзилинь на северо-востоке страны может повториться вспышка коронавируса COVID-19, как это было минувшей зимой в центральной провинции Хубэй. Если совсем недавно все новые случаи заражения в Поднебесной были «завозными» из-за границы, то теперь в Цзилине медики выявили уже 127 «местных» случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU