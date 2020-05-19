В Москве нашли тело в сгоревшей квартире

19 Май 2020 2020-05-19T07:52:42+03:00

В квартире на юго-востоке Москвы после пожара нашли тело человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В квартире на юго-востоке Москвы спасатели нашли тело человека после того, как потушили пожар.

В квартире по адресу улица Петра Романова, дом 2 в одной из комнат загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

- После ликвидации в очаге пожара найден погибший человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается также, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU