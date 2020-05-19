В Москве нашли тело в сгоревшей квартире
Пожар произошёл на улице Петра Романова
В квартире на юго-востоке Москвы после пожара нашли тело человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В квартире на юго-востоке Москвы спасатели нашли тело человека после того, как потушили пожар.
В квартире по адресу улица Петра Романова, дом 2 в одной из комнат загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
- После ликвидации в очаге пожара найден погибший человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается также, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU