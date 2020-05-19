2020-05-19T07:52:42+03:00
Происшествия

В Москве нашли тело в сгоревшей квартире

Пожар произошёл на улице Петра Романова
Ася КУЗНЕЦОВА
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В квартире на юго-востоке Москвы после пожара нашли тело человекаВ квартире на юго-востоке Москвы после пожара нашли тело человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В квартире на юго-востоке Москвы спасатели нашли тело человека после того, как потушили пожар.

В квартире по адресу улица Петра Романова, дом 2 в одной из комнат загорелись мебель и вещи. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

- После ликвидации в очаге пожара найден погибший человек, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается также, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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