В США вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на людях
Испытывать прививку начали 16 марта
Американская биотехнологическая компания Moderna отчиталась об успешных клинических испытаниях вакцины от нового коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В США компания Moderna и специалисты Национальных институтов здравоохранения отчитались об успешных клинических испытаниях на людях вакцины от коронавируса. Заявление опубликовали на сайте компании.
Участников испытаний разделили на несколько групп и вводили разные дозы вакцины. Те, кому вводили меньшую дозу, вырабатывали количество антител примерно такое же, как переболевшие COVID-19. Те, кто получал большую дозу, в конце испытаний выработали намного больше антител, чем вылечившиеся от COVID-19 пациенты.
ИСТОЧНИК KP.RU