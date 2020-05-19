Поклонская предложила украинским властям спросить у украинцев их мнения про Крым
Парламентарий считает, что Киев только критикует и ставит выбор крымчан под сомнение
Наталья Поклонская предложил Киеву устроить голосование по вопросу КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила украинским властям провести голосование среди населения Крыма, чтобы узнать у них, поддерживают ли они "бесконечную тягомотину" про "оккупацию".
Она также сказала, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напоминает ей диджея в клубе.
- Крутит музыку, которую заказали, и сам подсвистывает и балдеет под нее, а песня называется "аннексия", которая одурманивает разум как наркотик, - отметила Поклонская.
ИСТОЧНИК KP.RU