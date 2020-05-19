В пензенском правительстве обсудили выход из режима ограничений

19 Май 2020 2020-05-19T09:38:04+03:00

По словам Ивана Белозерцева, сильнее всего от введенных мер пострадал малый и средний бизнес. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

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В понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций городских округов и муниципальных районов. Главной темой разговора стал выход из режима ограничений. Глава региона констатировал: введенные меры ударили по экономике:

- Сфера малого и среднего бизнеса пострадала больше всего. Сейчас в Пензенской области зарегистрировано 45,5 тысяч предпринимателей, которые в той или иной степени понесли убытки от распространения коронавирусной инфекции. На них работают более 156 тысяч человек. Нам необходимо бороться за то, чтобы людей не увольняли с работы - это важнейшая задача.

О том, как область планирует выходить из режима ограничений, рассказал заместитель председателя правительства Денис Бубнов. Этот процесс будет проходить в три этапа. На первом свою работу возобновят обрабатывающие производства, предприятия по выпуску станков, оборудования, электронных и оптических изделий, некоторые ремонтные, транспортные и финансовые организации. Также частично будет возобновлена торговля непродовольственными товарами.

На втором этапе будут запущены организации образования и информационных технологий, основная часть торговых предприятий, специализирующихся на продаже непродовольственными товарами.

Третий этап включает при соблюдении определённых санитарных условий возвращение к деятельности гостиниц, предприятий общепита, культуры, спорта, рыболовства, торговлю непродовольственными товарами без ограничений, а также открытие парков и скверов.

Каждый из этапов может реализовываться на территории отдельного муниципального образования или городского округа в зависимости от эпидемиологической ситуации.