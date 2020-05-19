Эксперты спрогнозировали, когда аэропорты смогут восстановиться после пандемии

19 Май 2020 2020-05-19T10:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса ударила по всем отраслям, но, пожалуй, сильнее всего пострадала авиация. Пассажиропоток снизился на 88% на внутренних линиях, а на международных почти полностью приостановился.

По оценкам экспертов, если ситуация не изменится, то до конца года российские аэропорты потеряют суммарно порядка 60 млрд рублей. Только за апрель ущерб составит 20 млрд рублей, львиная доля этой суммы придется на столичные воздушные гавани. Шереметьево недосчитается почти 6,5 млрд, Домодедово — 3 млрд, а Внуково — 884 млн рублей.

Расчеты Национального рейтингового агентства (НРА) показывают, что на восстановление уйдет два три года. При базовом сценарии внутренние перевозки начнут восстанавливаться в начале лета, а международные — с осени. При пессимистичном прогнозе внешние перелеты будут закрыты до 2021 года, а внутренние – до осени 2020-го.

В правительстве рассматривают пакет льгот, который поможет остаться аэропортам на плаву. Пока речь идет о помощи в 10 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма может увеличиться еще на 30 млрд рублей.

В НРА отмечают, что указанные цифры в масштабах авиаотрасли крайне малы. Государству стоит рассмотреть ряд дополнительных льгот, вроде отмены арендных платежей за аэродромную инфраструктуру, предоставлению льгот по коммунальным платежам, субсидирование процентных ставок по привлеченным на инвестпрограммы заемным средствам, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU