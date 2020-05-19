2020-05-19T10:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве ещё 2 583 пациента вылечились от коронавируса

Всего выздоровели 31,5 тысячи человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве от коронавируса вылечилось более 30 тысяч человекВ Москве от коронавируса вылечилось более 30 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве вылечились ещё 2 583 пациента с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса. Общее число выздоровевших москвичей достигло 31 496 человек, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2 583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496, - отметила заммэра.

За минувшие сутки в Москве погиб 71 человек от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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