2020-05-19T10:09:31+03:00
Экономика

Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля

Курс рубля на 19 мая 2020 года на открытии торгов Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
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На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился в цене на 0,24, достигнув отметки в 72,44 рубля, евро упал на 0,10 до 79,2 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 19 мая 2020 года на 10:00 по московскому времени.

Фондовая биржа России открылась значительным повышением биржевых показателей. Так, индекс Московской биржи впервые с апреля этого года поднялся на уровень выше 2700 пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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