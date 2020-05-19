Курс рубля на 19 мая 2020 года: доллар упал до 72,44 рубля, евро – 79,2 рубля
Курс рубля на 19 мая 2020 года на открытии торгов Мосбиржи
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На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился в цене на 0,24, достигнув отметки в 72,44 рубля, евро упал на 0,10 до 79,2 рубля. Об этом свидетельствует курс рубля на 19 мая 2020 года на 10:00 по московскому времени.
Фондовая биржа России открылась значительным повышением биржевых показателей. Так, индекс Московской биржи впервые с апреля этого года поднялся на уровень выше 2700 пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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