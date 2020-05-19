2020-05-19T10:21:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве

Одна из женщин имеет целый комплекс сопутствующих заболеваний
Ксения АНУФРИЕВА
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Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в МосквеДве пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Две пациентки старше 100 лет прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Одна из них недавно отметила 101-ый день рождения, а вторая - на полгода старше, ветеран войны. В настоящее время медики продолжают наблюдать за пациентками в реабилитационном стационаре, но из больницы старушек уже выписали, сообщили 19 мая в московском департаменте здравоохранения.

- Коронавирусная инфекцией несет особую опасность для людей старшего поколения, ведь с возрастом ослабевает иммунная система, появляются хронические болезни, которые усугубляют течение инфекции. Я рада сообщить, что из нашей клиники благополучно выписались две пациентки старше 100 лет, - рассказала главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

У 101-летней пациентки, как отмечается в сообщении ведомства, помимо коронавируса был целый комплекс сопутствующих заболеваний. При поступлении у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и COVID-19 средней тяжести. В медицинском учреждении пожилая женщина провели две недели, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии всего сутки. Вылечить коронавирус позволили сложная терапия с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая пациентка - ветеран Великой Отечественной войны. Медики стабилизировали ее состояние даже за меньший срок, не применяя интенсивную терапию. У пенсионерки есть несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, недавно в США 108-летняя местная жительница победила коронавирусную инфекцию и выписалась из клиники всего лишь за одну неделю. Пенсионерку уже признали самым старейшим выздоровевшим пациентом в своем штате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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