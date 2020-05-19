19 Май 2020 2020-05-19T10:21:23+03:00

Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Две пациентки старше 100 лет прошли успешный курс лечения и полностью выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Одна из них недавно отметила 101-ый день рождения, а вторая - на полгода старше, ветеран войны. В настоящее время медики продолжают наблюдать за пациентками в реабилитационном стационаре, но из больницы старушек уже выписали, сообщили 19 мая в московском департаменте здравоохранения.

- Коронавирусная инфекцией несет особую опасность для людей старшего поколения, ведь с возрастом ослабевает иммунная система, появляются хронические болезни, которые усугубляют течение инфекции. Я рада сообщить, что из нашей клиники благополучно выписались две пациентки старше 100 лет, - рассказала главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

У 101-летней пациентки, как отмечается в сообщении ведомства, помимо коронавируса был целый комплекс сопутствующих заболеваний. При поступлении у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и COVID-19 средней тяжести. В медицинском учреждении пожилая женщина провели две недели, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии всего сутки. Вылечить коронавирус позволили сложная терапия с применением антибактериальных, антивирусных препаратов, антикоагулянтов и биологической терапии.

Вторая пациентка - ветеран Великой Отечественной войны. Медики стабилизировали ее состояние даже за меньший срок, не применяя интенсивную терапию. У пенсионерки есть несколько хронических заболеваний, которые, по мнению врачей, соответствуют примерно 60 годам, поэтому организм пациентки довольно быстро справился с коронавирусом.

Как ранее писал сайт kp.ru, недавно в США 108-летняя местная жительница победила коронавирусную инфекцию и выписалась из клиники всего лишь за одну неделю. Пенсионерку уже признали самым старейшим выздоровевшим пациентом в своем штате.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772321" frameborder="0"></iframe> Старушка-богатырь, пережившая 2 пандемии.Простите, ребята, но богатыри – не мы! А вот эта бабушка, которая в детстве переболела испанкой, а сейчас – коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU