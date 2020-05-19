2020-05-19T10:31:28+03:00
Общество

Почти 13% музеев мира могут никогда не открыться снова

ЮНЕСКО обеспокоилось положением музеев в мире из-за пандемии COVID-19
Алексей ОСИПОВ
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Музеи, лишенные своих посетителей, столкнутся с уменьшением своих доходовМузеи, лишенные своих посетителей, столкнутся с уменьшением своих доходовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследования ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ) подтвердили, что музеи особенно пострадали от пандемии COVID-19, причем почти 90% из них (или более 85000), закрыли свои двери на различные периоды времени во время кризиса. Кроме того, в Африке и малых островных развивающихся государствах только 5% музеев смогли предложить онлайн-контент для своих аудиторий. Почти 13% музеев по всему миру могут никогда не открыться снова.

Исследование, проведенное ИКОМ, подчеркивает тот факт, что музеи, лишенные своих посетителей, столкнутся с уменьшением своих доходов. Это может также серьезно сказаться на профессиях, связанных с музеями, их деятельности и охвате.

Следует отметить, что, по данным ЮНЕСКО, количество музеев по всему миру увеличилось почти на 60% с 2012 года, достигнув около 95000 учреждений. Этот рост свидетельствует о том, что за последнее десятилетие музейный сектор занял важное место в национальной культурной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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