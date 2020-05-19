Эксперты назвали самые популярные сферы услуг на изоляции

19 Май 2020 2020-05-19T10:52:30+03:00

В период изоляции спрос вырос на услуги парикмахеров, специалистов по маникюру и курьеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего спрос вырос на курьеров и парикмахеров

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В период самоизоляции россияне стали чаще пользоваться услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, специалистов по маникюру и психологов. Такие данные предоставил онлайн-сервис YouDo.com.

По данным экспертов, пользователи стали заказывать услуги доставки на 50% чаще, чем до начала пандемии. Кроме того на 42% вырос спрос на парикмахеров, специалистов по маникюру, фитнес-тренеров и психологов. Также люди стали на 30% чаще обращаться за помощью к репетиторам и преподавателям.

При этом спрос на ряд других услуг существенно упал. К примеру, люди стали на 44% реже обращаться к фотографам и видеографам, на 30% реже заказывать клининговые услуги и услуги помощи по хозяйству. На 25% снизился спрос на услуги по оказанию крупных ремонтных работ и строительству, передает RT.

Также аналитики отметили. Что россиян стали чаще предлагать свои собственные услуги. Так, на сервисе отмечен рост предложений от курьеров, веб-разработчиков, копирайтеров, специалистов в области рекламы и продвижения. В категории «Компьютерная помощь» число предложений выросло на 63%, а в категории репетиторства и преподавания – на 62%.

Напомним, ранее стало известно, что россияне стали чаще обращаться к онлайн-докторам. Теперь дистанционную консультацию пользователи просят в два раза чаще, чем в прошлом году, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU