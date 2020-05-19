2020-05-19T11:11:30+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ предостерегла Россию от преждевременного снятия ограничений

По данным экспертов, вероятность новой вспышки коронавируса сохраняется
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Фото: Николай Галкин/ТАССПредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предостерегла Россию об опасности в случае преждевременного снятия ограничительных мер. По словам эксперта, это может привести к новой вспышке инфекции.

«Сейчас мы наблюдаем, что число новых случаев инфицирования снижается. Но требуется время, чтобы посмотреть динамику. Потому что эпидемия может двигаться в разных направлениях. Когда 2-3 недели будут стабильное снижение новых выявленных случаев, тогда можно будет уже говорить, что это уже не временный, а устойчивый процесс», - цитирует Вуйнович «Российская газета».

По словам представителя ВОЗ, если произойдет второй всплеск коронавирусной инфекции, он может оказаться более серьезным и застать врасплох как людей, так и медицину.

Вуйнович добавила, что даже после затихания коронавируса, важно быть готовыми всегда идентифицировать каждого заболевшего и список его контактов. Также после смягчения ограничительных условий. Важно, чтобы в обществе продолжал сохраняться масочный режим, в частности, на рабочих местах. Также работодатели должны обеспечить сотрудникам возможность социального дистанцирования до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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