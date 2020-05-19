2020-05-19T11:33:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Летние смены в детских лагерях могут сократить из-за коронавируса

Смены предложили сократить в два раза
Ксения АНУФРИЕВА
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Летние смены в детских лагерях могут сократить из-за коронавирусаЛетние смены в детских лагерях могут сократить из-за коронавирусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 19 мая сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По мнению специалистов Минпросвещения следует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля. В настоящее время около 33,4 тысячи организаций отдыха и оздоровления для детей готовы к открытию в этом году с учетом ситуации, связанной с пандемией.

- Мы планировали в этом году охватить организованным отдыхом около 7 миллионов детей в 45 с лишним тысячах организаций отдыха и оздоровления, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации готовы в этом году только 33,4 тысячи организаций, - рассказала Голубева.

Летние смены, по ее словам, могут сократиться до 14 дней. В таком случае до сентября удастся провести четыре таких смены. Этот вопрос сейчас прорабатывается министерством совместно с Роспотребнадзором.

В ведомстве подчеркнули, что детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты для диагностики инфекции. В Министерстве здравоохранения при этом выступили против открытия детских лагерей без медработников, для работы там нужны около 5 тысяч врачей.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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