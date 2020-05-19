Депутат Старовойтов рассказал о мошеннических схемах при ремонте дорог

19 Май 2020 2020-05-19T13:09:15+03:00

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Заместитель председателя комитета Госдумы России по транспорту Александр Старовойтов в интервью «Комсомольской правде» рассказал о том, какие «сравнительно честные способы отъема денег» у государства используют недобросовестные подрядчики при ремонте дорог на территории страны. По его словам, на строительстве автодорог можно украсть до половины стоимости заказа.

- Схемы очень простые. Например, До того, как участок включат в зону строительства, цена ему грош в базарный день. Но вот кто-то по секрету узнает, что здесь пройдет трасса, и тут же организовывает выкуп этих участков по бросовой цене. Когда приходит время выкупать участки для строительства, новые владельцы задирают цены в несколько раз. Государство может положить этому конец, но тогда нужно быть готовым к ответным действиям: будут организованы пикеты, митинги, выступления блогеров, строителей обязательно обвинят в нарушении экологии. Лучше договориться, - рассуждает депутат.

Еще одни способом «раздуть» смету строительства Александр Старовойтов считает спекуляции асфальтовых заводов, которые первыми узнают о планах по строительству дорог в своем городе и завышают цены на ресурсы.

- Не нравится — ищи дешевле, но тогда придется выкладывать за доставку из другого региона. Поэтому они повышают цены аккуратно, чтобы было выгодно брать именно у них, а не ездить за сотни километров. Это же касается песка и щебня. У подрядчиков тоже есть возможность получить дополнительный «заработок». Например, использовать более дешевые, чем указано в смете ресурсы.

Есть и масса других способов погреть руки. Например, сэкономить на транспорте. Чем меньше поездок, тем меньше расходы на бензин и оплату водителям. Машина едет с солидным перегрузом, на дорогах стоят инспекторы ГИБДД, весовой контроль — но с некоторыми можно договориться. Нажиться можно даже на лампочках. Замечали, что ночью свет на трассах идет как бы пятнами? Светлые и темные участки чередуются. Это нарушение — повышается утомляемость водителя, увеличивается вероятность аварии. Темных участков вообще быть не должно, - рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту.

За последнее время контроль за сметами стал значительно жестче, при строительстве федеральных трасс и дорог в рамках национальной программы БКАД. Заказчик может привлечь контролирующую организацию, взять пробу на всю глубину дороги, сделать в лаборатории замеры и спектральный анализ.

ИСТОЧНИК KP.RU