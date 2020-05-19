2020-05-19T13:36:35+03:00
Экономика

Ритейлеры предложили открыть крупные магазины, вместо мелких

Роспотребнадзор рекомендует обратное
Елена АКИМОВА
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Ритейлеры предлагают открыть первым делом магазины площадью от 1000 кв.м.Ритейлеры предлагают открыть первым делом магазины площадью от 1000 кв.м.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Роспотребнадзор составил рекомендации, как страна будет возобновлять работу после снятия ограничений по коронавирусу. Первыми должны открыться малые магазины, площадью до 400 кв.м.

Ритейл не согласился с подобным предложением и настаивает, что целесообразно первым запустить в работу торговые точки, площадью от 1000 кв.м.

Большие торговые залы позволяют обеспечить необходимую дистанцию между потребителями, а еще поправить дела в непродуктовой рознице, которая лишилась 90% выручки.

Ассоциация компаний интернет-торговли отметили, что в таких магазинах, как М.Видео–Эльдорадо», «Спортмастер» и других – даже в пиковые периоды не бывает скопления покупателей из-за специфики товарного ассортимента.

- Решая вопрос об открытии магазинов, можно было бы дифференцировать рекомендации в зависимости от их типа и количества покупателей. Непродуктовая розница сильно потеряла в оборотах, при этом расходы, связанные с арендой, коммунальными платежами, остались на прежнем уровне, тогда как затраты на логистику и складские услуги выросли, пояснил «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли.

Тем временем эксперты полагают, что нынешний курс рубля – это надолго и ждать его возвращения к докризисному уровню не стоит, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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