Ритейлеры предложили открыть крупные магазины, вместо мелких
Роспотребнадзор составил рекомендации, как страна будет возобновлять работу после снятия ограничений по коронавирусу. Первыми должны открыться малые магазины, площадью до 400 кв.м.
Ритейл не согласился с подобным предложением и настаивает, что целесообразно первым запустить в работу торговые точки, площадью от 1000 кв.м.
Большие торговые залы позволяют обеспечить необходимую дистанцию между потребителями, а еще поправить дела в непродуктовой рознице, которая лишилась 90% выручки.
Ассоциация компаний интернет-торговли отметили, что в таких магазинах, как М.Видео–Эльдорадо», «Спортмастер» и других – даже в пиковые периоды не бывает скопления покупателей из-за специфики товарного ассортимента.
- Решая вопрос об открытии магазинов, можно было бы дифференцировать рекомендации в зависимости от их типа и количества покупателей. Непродуктовая розница сильно потеряла в оборотах, при этом расходы, связанные с арендой, коммунальными платежами, остались на прежнем уровне, тогда как затраты на логистику и складские услуги выросли, пояснил «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли.
Тем временем эксперты полагают, что нынешний курс рубля – это надолго и ждать его возвращения к докризисному уровню не стоит, пишет Утро.ру.
ИСТОЧНИК KP.RU
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