2020-05-19T14:53:14+03:00
Экономика

В России с 1 июня введут "революционные" меры поддержки

Новые способы помощи отрасли анонсировал Минстрой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минстрой анонсировал "революционные" меры господдержки стройотраслиМинстрой анонсировал "революционные" меры господдержки стройотраслиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 1 июня Министерство строительства России представит "революционные" меры государственной поддержки, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Никита Стасишин.

- Мы сейчас буквально в онлайн-режиме в правительстве над дополнительными мерами работаем. Они будут представлены, я думаю, к 1 июня. Там такие достаточно революционные вещи будут, в хорошем смысле этого слова, с точки зрения и градостроительства и еще каких-то вещей, - рассказал он на онлайн-конференции "Коммерсанта".

Стасишин также отметил, что дополнительные меры поддержки позволят не допустить снижения выхода на рынок новых площадок.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит ряд послаблений для застройщиков в связи с пандемией коронавируса. Документ позволит не включать до 1 января 2021 года в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Также в документе сказано, что до 1 января 2021 года за неисполнение обязательств по договорам долевого участия не будут начислять пени и проценты, которые должны заплатить участнику долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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