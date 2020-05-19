2020-05-19T14:08:08+03:00
В мире

Немецкий телеканал назвал "оккупантами" советских солдат в Восточной Германии

СМИ Германии выпустило сюжет о взаимоотношениях между СССР и ГДР
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Немецкий телеканал назвал "оккупантами" советских солдат в Восточной ГерманииНемецкий телеканал назвал "оккупантами" советских солдат в Восточной ГерманииФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Немецкий телевизионный канал «MDR» на днях выпустил сюжет о взаимоотношениях между СССР и ГДР, в котором советских солдат назвали «оккупантами». В материале утверждается, что в середине 1980-х годов и Москва и восточный Берлин сознательно поддерживали германо-советскую дружбу только на формальном и обезличенном уровне.

- Частный контакты между советскими военными в Восточной Германии и местными жителями никуда не девались, иногда дело доходило даже до брака. Но русские на территории ГДР до самого ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Местных жителей раздражали их манеры, жены офицеров, скупающие все в магазинах, разбитые техников русских поля и дороги городов. Когда советский контингент наконец-то ушел, так называемая дружба была забыта, - говорят авторы сюжета телеканала.

Отмечается, что в настоящее время восточные немцы в дань исторической памяти выступают за улучшение отношений с РФ.

- Когда что-то происходит – война или выборы, восточные немцы реагируют совсем не так, как жители западной части государства. Это связано с их исторической памятью, - приводит телевизионный канал профессор новейшей истории из института Галле-Виттенберг Зилька Сатюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наркологи предупредили о волне женского алкоголизма
Актёра из фильма "Сумерки" и его подругу нашли мёртвыми в Лас-Вегасе
Минздрав поддержал запрет на продажу алкоголя тем, кто младше 21 года
Синоптик назвал день, когда в Москву вернется тепло
Медведев заявил, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно"
Немецкий телеканал назвал "оккупантами" советских солдат в Восточной Германии
В Алтайский край по программе "Земский учитель" планируют переехать педагоги из 17 регионов России
"Иммунологическая элита": Врач рассказал, как 100-летние москвички победили коронавирус
В России с 1 июня введут "революционные" меры поддержки
Ритейлеры предложили открыть крупные магазины, вместо мелких
Депутат Старовойтов рассказал о мошеннических схемах при ремонте дорог
Ученые из США предупредили о катастрофической смертности из-за коронавируса
Чубайс сравнил рынок нефти с «дохлой лошадью»
Совфед выступил за поднятие возраста продажи алкоголя до 21 года
Путин: еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса
Ученые нашли серьезные осложнения у погибших от коронавируса
Коронавирус вынудил россиян искать спасения у психологов
Эксперт дала совет, как помочь детям справиться со стрессом на самоизоляции
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
Трибуны в Южной Корее заполнили надувными женщинами