Немецкий телеканал назвал "оккупантами" советских солдат в Восточной Германии

19 Май 2020 2020-05-19T14:08:08+03:00

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Немецкий телевизионный канал «MDR» на днях выпустил сюжет о взаимоотношениях между СССР и ГДР, в котором советских солдат назвали «оккупантами». В материале утверждается, что в середине 1980-х годов и Москва и восточный Берлин сознательно поддерживали германо-советскую дружбу только на формальном и обезличенном уровне.

- Частный контакты между советскими военными в Восточной Германии и местными жителями никуда не девались, иногда дело доходило даже до брака. Но русские на территории ГДР до самого ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Местных жителей раздражали их манеры, жены офицеров, скупающие все в магазинах, разбитые техников русских поля и дороги городов. Когда советский контингент наконец-то ушел, так называемая дружба была забыта, - говорят авторы сюжета телеканала.

Отмечается, что в настоящее время восточные немцы в дань исторической памяти выступают за улучшение отношений с РФ.

- Когда что-то происходит – война или выборы, восточные немцы реагируют совсем не так, как жители западной части государства. Это связано с их исторической памятью, - приводит телевизионный канал профессор новейшей истории из института Галле-Виттенберг Зилька Сатюков.

ИСТОЧНИК KP.RU