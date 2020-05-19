Медведев заявил, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно"
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 19 мая заявил, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно". Кризис из-за пандемии затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно.
- Любая кризисная ситуация обнажает слабые места. Мы видим, что это произошло и в нашем государстве, и в большинстве стран мира, - отметил глава партии "Единая Россия" на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".
Как отметил Медведев, самой главной проблемой, которая открылась во время пандемии коронавирусой инфекции, стала недостаточно эффективная работа служб занятости
- В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, - а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, - произошел провал в выполнении задач службами занятости, - считает Медведев.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, на сегодняшнем заседании российский президент Владимир Путин заявил, что странам ЕАЭС еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть пандемию коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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