2020-05-19T14:22:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Медведев заявил, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно"

Кризис «обнажил» слабые места в государстве
Ксения АНУФРИЕВА
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Медведев заявил, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно"Медведев заявил, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 19 мая заявил, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно". Кризис из-за пандемии затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно.

- Любая кризисная ситуация обнажает слабые места. Мы видим, что это произошло и в нашем государстве, и в большинстве стран мира, - отметил глава партии "Единая Россия" на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

Как отметил Медведев, самой главной проблемой, которая открылась во время пандемии коронавирусой инфекции, стала недостаточно эффективная работа служб занятости

- В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, - а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, - произошел провал в выполнении задач службами занятости, - считает Медведев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на сегодняшнем заседании российский президент Владимир Путин заявил, что странам ЕАЭС еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть пандемию коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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