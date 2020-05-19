2020-05-19T14:22:06+03:00
Общество

Синоптик назвал день, когда в Москву вернется тепло

Конец мая, как и июнь, будет довольно теплым
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Метеоролог рассказал, когда в Центральную Россию вернется теплоМетеоролог рассказал, когда в Центральную Россию вернется теплоФото: Андрей ЗАМАХИН
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Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, когда в Центральную Россию вернется майское тепло. По его словам, в ближайшую неделю придется еще померзнуть. Днем будет от силы плюс 10-15 градусов, а ночью - от 0 до 5. Причем, практически ни один день не обойдется без дождей.

Однако уже на следующей неделе наступит перелом.

- Начиная с 26-го, столбики термометров в дневные часы будут уходить за 20-ку – то есть, от 20 до плюс 25, каждый день будет прибавлять по градусу, и, соответственно, вот эта последняя пентада мая ознаменуется уже настоящим летом, - рассказал Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, последняя неделя мая порадует нас обилием солнца и отсутствием осадков.

Что касается долгосрочных прогнозов, Тишковец отметил, что июнь должен быть довольно теплым, даже немного выше климатической нормы.Она составляет плюс 20-25 градусов днем и 8-13 ночью. Примерно эти температуры, буквально на один градус выше, ждут нас в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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