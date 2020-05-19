Актёра из фильма "Сумерки" и его подругу нашли мёртвыми в Лас-Вегасе
Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет
Американский актер Грегори Тайри Бойс, сыгравший в фильме "Сумерки", умер в возрасте 30 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В США умер актёр Грегори Тайри Бойс, сыгравший в фильме "Сумерки". Актёр скончался 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает Variety.
Тело 30-летнего Грегори Тайри Бойса нашли вместе с телом его 27-летней подруги в квартире актёра в Лас-Вегасе, однако причины их смерти правоохранительные органы пока не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU