Наркологи предупредили о волне женского алкоголизма

19 Май 2020 2020-05-19T14:45:12+03:00

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Затянувшийся карантин и режим самоизоляции могут спровоцировать волну женского алкоголизма. Такое предположение высказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Основная причина, по которой подобное может произойти, затянувшийся режим самоизоляции. Женщины все чаще становятся жертвами домашнего насилия и вынуждены искать спасение в алкоголе.

В гильдии отмечают, что в 30% случаев дамы начинают злоупотреблять спиртными напитками из-за агрессивных действий супруга. Если в марте было зарегистрировано 6054 жалобы на домашнее насилие, то в апреле уже 13 тысяч.

- Во время режима самоизоляции мы не видим реальный процент алкоголизации женщин. Оценить масштабы удастся, когда врачи начнут работать в обычном режиме, предполагаю, что количество пациентов у наркологов увеличится, - комментирует NEWS.ru Руслан Исаев, президент Независимой наркологической гильдии и врач-нарколог.

Сегодня на 75% пациентов наркологов – это мужчины, а 25% - женщины.

Во данным ВОЗ, среднестатистический россиянин потребляет 11,7 л чистого алкоголя в год – это 16-е место в списке «пьющих» государств. Больше всего внутри страны потребляется спиртного в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Республике Бурятия. А меньше всего пьют в Чечне, Ингушетии и Дагестане.

Ранее в ООН призвали бороться с домашнем насилием во время пандемии. Сидя в изоляции люди стали чаще обращаться за помощью к психологам. Многие пытаются получить ответы на вопросы, касающиеся пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU