Путин - Мишустину: поздравляю, что вы эту заразу побороли
На совещании по вопросам выплаты медикам за борьбу с пандемией российский президент Владимир Путин поздравил главу правительства страны Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса.
- Хочу вас поздравить с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Как мне сказали врачи, последние несколько тестов отрицательные, поэтому вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли, - сказал российский лидер, обращаясь к премьер-министру.
Михаил Мишустин, в свою очередь поблагодарил президента за поддержку и добрые слова. Премьер-министр также поблагодарил медиков за эффективное лечение.
- Я благодарен всем медикам. Лично увидел, как работают медики. И этот нелегкий труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, - отметил глава правительства России.
Ранее на совещании Владимир Путин затронул некоторые вопрос по поводу выплат медикам за лечение пациентов, больных коронавирусом. Он подчеркнул, что в некоторых регионах выплаты шли в меньшем объеме.
Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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