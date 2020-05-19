2020-05-19T16:02:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин - Мишустину: поздравляю, что вы эту заразу побороли

Глава правительства поблагодарил медиков за лечение
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поздравил главу правительства страны Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса.Путин поздравил главу правительства страны Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса.Фото: REUTERS
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На совещании по вопросам выплаты медикам за борьбу с пандемией российский президент Владимир Путин поздравил главу правительства страны Михаила Мишустина с выздоровлением от коронавируса.

- Хочу вас поздравить с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Как мне сказали врачи, последние несколько тестов отрицательные, поэтому вы можете в полном объеме приступить к работе. Хотя вы и работали, несмотря на эту болезнь, работали практически в полном объеме и до этого. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли, - сказал российский лидер, обращаясь к премьер-министру.

Михаил Мишустин, в свою очередь поблагодарил президента за поддержку и добрые слова. Премьер-министр также поблагодарил медиков за эффективное лечение.

- Я благодарен всем медикам. Лично увидел, как работают медики. И этот нелегкий труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, - отметил глава правительства России.

Ранее на совещании Владимир Путин затронул некоторые вопрос по поводу выплат медикам за лечение пациентов, больных коронавирусом. Он подчеркнул, что в некоторых регионах выплаты шли в меньшем объеме.

Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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