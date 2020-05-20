Жителям Ленобласти, лишившимся дохода из-за пандемии, заплатят на общественных работах

20 Май 2020 2020-05-19T15:47:59+03:00

На общественных работах в Ленинградской области займут около 1,5 тысяч человек. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.

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Жителям Ленинградской области, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса, с 25 мая начнут платить за общественные работы. На первом этапе ленинградцам предложат подработать в сфере дорожного хозяйства, затем - поучаствовать в расчистке экологических троп и маршрутов, а также в составлении интерактивных туристических карт. Для оплаты общественных работ предприятиям и компаниям выделяются субсидии из областного бюджета. Соответствующее постановление 19 мая подписал губернатор Александр Дрозденко.

- Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям, оставшимся сегодня без дохода, возможность работать и зарабатывать. Сегодня мы запускаем общественные работы в дорожной сфере, в дальнейшей рассматриваем и другие - экология и создание интерактивных карт, - рассказал Александр Дрозденко.

Субсидии на организацию общественных работ будут распределяться между предприятиями дорожной отрасли на конкурсной основе. За свой труд ленинградцы будут получать два МРОТ - 24 260 рублей в месяц. Участвовать в общественных работах могут не только безработные, но и сотрудники предприятий, чья деятельность временно приостановлена из-за пандемии. Для этого жителям необходимо обратиться в любой удобный районный филиал Биржи труда.

Как сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, в качестве общественных работ предприятия могут занять людей на вырубке деревьев и кустарников, скашивании травы, уборке мусора, мойке дорожных знаков, покраске бордюрного камня, автобусных остановок и дорожных ограждений. Напомним, решение об организации общественных работ для временно лишившихся дохода граждан губернатор Александр Дрозденко принял в конце апреля. Таким образом дополнительный заработок появится примерно у 1,5 тысяч человек.