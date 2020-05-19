2020-05-19T15:59:41+03:00
Общество

Только 37 процентов врачей понимают методику начисления выплат

В некоторых регионах медикам начисляли не ту сумму, что положена
Наталия КУДРЯШОВАЮлия САЛЬНИКОВА
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Медики получали в некоторых регионах неполные суммыМедики получали в некоторых регионах неполные суммыФото: Александр ГЛУЗ
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Меньше половины российских врачей понимают, как должны начислять деньги за работу с больными коронавирусом.

Труд врачей в особых условиях оплачивается по повышенным ставкам - медики имеют право на доплаты к зарплате, а также отдельно прибавку за смены.

- При этом только 37% врачей понимают методику начисления выплат,- сообщил Кузнецов Михаил руководитель ОНФ на совещании 19 мая с президентом.

Владимир Путин раскритиковал то, как сформулировали постановлении правительства, на основании которого медикам начисляют деньги.

- Если бы в постановлении изначально были бы прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше, - заявил президент.

Он попросил не перекладывать вину на главных врачей, которые итак "работают с утра до ночи" и рискуют своим здоровьем как и другие медики.

Доплату уже получили 30 тысяч врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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