Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России

19 Май 2020 2020-05-19T15:53:54+03:00

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Председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев рассказал, сколько будет восстанавливаться российская экономика после нынешнего кризиса. По его словам, это может занять 10, а то и 15 лет.

- В нашей истории последнего столетия таких точек отсчета было две: 1913-й и 1991-й. В первый раз провал удалось восстановить только к концу 1930-х. Во второй раз ВВП России в 1992-м упал на 14% и продолжал падение все 90-е, рост начался только после дефолта, - рассказал Васильев в интервью Kp.ru.

Он добавил, что падение экономики в этом году будет не менее тяжелым, чем в в 1913 или 1991-ом, а, может, даже более жестким. Поэтому и восстанавливаться страна будет примерно столько же. Для того, чтобы вернуть докризисный уровень ВВП нам понадобится около 15 лет.

2020 год станет новой точкой отсчета, к которой мы потом будем долго стремиться, заключил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU