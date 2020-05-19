Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев рассказал, сколько будет восстанавливаться российская экономика после нынешнего кризиса. По его словам, это может занять 10, а то и 15 лет.
- В нашей истории последнего столетия таких точек отсчета было две: 1913-й и 1991-й. В первый раз провал удалось восстановить только к концу 1930-х. Во второй раз ВВП России в 1992-м упал на 14% и продолжал падение все 90-е, рост начался только после дефолта, - рассказал Васильев в интервью Kp.ru.
Он добавил, что падение экономики в этом году будет не менее тяжелым, чем в в 1913 или 1991-ом, а, может, даже более жестким. Поэтому и восстанавливаться страна будет примерно столько же. Для того, чтобы вернуть докризисный уровень ВВП нам понадобится около 15 лет.
2020 год станет новой точкой отсчета, к которой мы потом будем долго стремиться, заключил эксперт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый 1991-й: как нерабочий апрель обрушил ВВП
В мае эксперты не ждут быстрого роста макроэкономических показателей (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU