112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми

19 Май 2020 2020-05-19T16:22:14+03:00

На каждого ребенка положена единовременная выплата, кроме того, родители получат детские на малышей до 3 лет

Изменить размер текста: A A

Семья с двумя детьми может получить от государства больше 100 тысяч рублей поддержки в период пандемии коронавируса. В правительстве подсчитали, сколько получит семья, где воспитывают двух детей от 3 до 7 лет за три месяца (апрель, май и июнь).

На детей до трех лет: Семьи могут рассчитывать на 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Никаких документов, кроме свидетельства о рождении, предъявлять не нужно. За три месяца, на каждого ребенка придется 15 тысяч рублей. Если детей в семье два, и обоим не больше трех лет, то в сумме семья получит 30 тысяч за указанные три месяца.

На детей от 3 до 7 лет: Это выплата размером в 50 процентов от детского прожиточного минимума в регионе. Право на пособие имеют те семьи, где среднедушевой доход не превышает два региональных прожиточных минимума за второй квартал предыдущего года.

На детей от 3 до 16: Это единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Семьям не нужно никаких документов, кроме свидетельства о рождении. Подать заявку можно через личный кабинет Пенсионного фонда или через Госуслуги.

- Семья с двумя детьми от 3 до 7 лет, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет получить за три месяца - апрель, май, июнь - более 112 тысяч рублей,- сообщил на совещании с президентом 19 мая глава Минтруда Антон Котяков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779950" frameborder="0"></iframe> Министр Котяков - о выплатах семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU