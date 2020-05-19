2020-05-19T16:22:14+03:00
Общество

112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми

На каждого ребенка положена единовременная выплата, кроме того, родители получат детские на малышей до 3 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Семьям назначили новые пособия в качестве поддержки в период пандемииСемьям назначили новые пособия в качестве поддержки в период пандемииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Семья с двумя детьми может получить от государства больше 100 тысяч рублей поддержки в период пандемии коронавируса. В правительстве подсчитали, сколько получит семья, где воспитывают двух детей от 3 до 7 лет за три месяца (апрель, май и июнь).

На детей до трех лет: Семьи могут рассчитывать на 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Никаких документов, кроме свидетельства о рождении, предъявлять не нужно. За три месяца, на каждого ребенка придется 15 тысяч рублей. Если детей в семье два, и обоим не больше трех лет, то в сумме семья получит 30 тысяч за указанные три месяца.

На детей от 3 до 7 лет: Это выплата размером в 50 процентов от детского прожиточного минимума в регионе. Право на пособие имеют те семьи, где среднедушевой доход не превышает два региональных прожиточных минимума за второй квартал предыдущего года.

На детей от 3 до 16: Это единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Семьям не нужно никаких документов, кроме свидетельства о рождении. Подать заявку можно через личный кабинет Пенсионного фонда или через Госуслуги.

- Семья с двумя детьми от 3 до 7 лет, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет получить за три месяца - апрель, май, июнь - более 112 тысяч рублей,- сообщил на совещании с президентом 19 мая глава Минтруда Антон Котяков.

Министр Котяков - о выплатах семьям с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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