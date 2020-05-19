112 тысяч: Подсчитано, какие президентские выплаты получит семья с двумя детьми
Семья с двумя детьми может получить от государства больше 100 тысяч рублей поддержки в период пандемии коронавируса. В правительстве подсчитали, сколько получит семья, где воспитывают двух детей от 3 до 7 лет за три месяца (апрель, май и июнь).
На детей до трех лет: Семьи могут рассчитывать на 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Никаких документов, кроме свидетельства о рождении, предъявлять не нужно. За три месяца, на каждого ребенка придется 15 тысяч рублей. Если детей в семье два, и обоим не больше трех лет, то в сумме семья получит 30 тысяч за указанные три месяца.
На детей от 3 до 7 лет: Это выплата размером в 50 процентов от детского прожиточного минимума в регионе. Право на пособие имеют те семьи, где среднедушевой доход не превышает два региональных прожиточных минимума за второй квартал предыдущего года.
На детей от 3 до 16: Это единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Семьям не нужно никаких документов, кроме свидетельства о рождении. Подать заявку можно через личный кабинет Пенсионного фонда или через Госуслуги.
- Семья с двумя детьми от 3 до 7 лет, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет получить за три месяца - апрель, май, июнь - более 112 тысяч рублей,- сообщил на совещании с президентом 19 мая глава Минтруда Антон Котяков.
Министр Котяков - о выплатах семьям с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU